MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

6 saat önce

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak, System.String[]

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta Ankara'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Genel kurul ile dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması amaçlanıyor.

MKE Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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