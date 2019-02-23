Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nün Rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Mke Ankaragücü'nün Rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor

2 dakika önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Mke Ankaragücü'nün Rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde başkent ekibi, 24 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21 puanla 17. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:55 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Spor
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