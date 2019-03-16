Mke Ankaragücü'nün Rakibi Yeni Malatyaspor
1 saat önce
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Özgür Yankaya
yönetecek.
Başkent ekibinde sakatlığı süren Brice Djedje maçta forma giyemeyecek.
Ligin 26. haftasına Evkur Yeni Malatyaspor 34, MKE Ankaragücü ise 31 puanla girdi.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:45 Kaynak: AA
Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor'dan Milli Takım Göndermesi
Haftanın Açılış Maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti
Fenerbahçe'ye Galibiyeti Getiren Golü Atan Mehmet Ekici: Şans Değil Karakter
Neymar ile El Ele Poz Veren Elif Aksu'nun Yeni Aşkı McGregor