MKE Ankaragücü'nün Senegalli futbolcusu Faty'den ırkçılık eleştirisi:

MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncucu Ricardo Faty, sahalarda görülen ırkçılığa karşı FIFA ve UEFA'nın yeterli adımları atmadığını söyledi.

Futbol sahalarında görülen ırkçılığa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Senegalli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse, FIFA ve UEFA'nın işini düzgün yaptığını düşünmüyorum." dedi.

Irkçılığı durdurmanın çok fazla yolu olduğuna işaret eden Faty, futbol otoritelerinin bu tarz şeyleri ortadan kaldırmak için her şeyi yapmadığını aktardı.

Faty, "Örneğin, İngiltere'de holiganizm ortadan kaldırıldı ama İtalya'da bu meselenin ciddiye alındığını düşünmüyorum, çünkü her hafta sonu bir şeyler oluyor. İnsanlar, FIFA'dan ya da futbol federasyonundan korkmuyor. Bu örgütler bu konuda daha güçlü olmalı." diye konuştu.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de bulunan 33 yaşındaki futbolcu, burada olduğu için çok mutlu ve keyifli olduğunu ifade ederek, şimdiye kadar hiçbir ırkçı saldırı yaşamadığını dile getirdi.

- Irkçılık İtalyan futbolunun gündeminde

Daha önce Roma'da da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, "Kişisel olarak şimdiye kadar hiçbir ırkçı saldırıyla karşılaşmadım. Bazı arkadaşlarım bu tarz durumlarla karşılaştı ve bunların çoğu İtalya'da. Irkçılık, İtalya için büyük bir problem." ifadelerini kullandı.

İtalya'da son yıllarda futbolculara karşı yapılan ırkçı saldırılar azalmadan devam ediyor.

Inter'in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku, eylül ayında oynanan Cagliari maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı. Serie A'da yürütülen soruşturma sonunda Cagliari hiçbir yaptırıma maruz kalmadı.

80 yaşındaki spor yorumcusu Luciano Passirani de Lukaku'yu sahada durdurabilecek tek şeyin ona 10 tane muz vermek olduğunu söylemesi sonrası çalıştığı kanaldan kovulmuştu.

Yakın zamanda Serie A'da hedef olan futbolcular arasında Mario Balotelli ve Kalidou Koulibaly de bulunuyor.

Irkçılığa ve ayrımcılığa son vermek için farklı çalışmalar içine giren UEFA, farkındalık oluşturmak için Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Zlatan Ibrahimovic gibi futbol yıldızlarının katıldığı görüntülü bir kampanya başlatmıştı.