Mke Ankaragücü'nün Teknik Heyeti Öğrencilerle Buluştu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini belirterek, "Fenerbahçe'nin şansı ne kadarsa Ankaragücü'nün şansı da o kadardır.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini belirterek, "Fenerbahçe'nin şansı ne kadarsa Ankaragücü'nün şansı da o kadardır." dedi.



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yardımcı antrenörler Erhan Namlı ve Burhan Akcan, "Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Buluşmaları" kapsamında, Ankara ve Gazi Üniversitesi öğrencileriyle dernek lokalinde bir araya geldi.



Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru'ya organizasyon için teşekkür ederek konuşmasına başlayan teknik direktör Kaplan, gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.



"Her maça kazanmak için hazırlanıyoruz" diyen Kaplan, "Fenerbahçe maçı da kazanmak istediğimiz maçlardan birisi. İç saha avantajını kullanmak istiyoruz. Taraftarların desteğiyle bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İki takım içinde önemli. Fenerbahçe'nin şansı ne kadarsa Ankaragücü'nün şansı da o kadardır. Maçtan iyi bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.



Kendisinin futbolculuk ve teknik direktörlük yaşamındaki çeşitli hikayeleri öğrencilerle paylaşan Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mehmet Yiğiner de Cemal Aydın ve İlhan Cavcav başkanlar gibi bana destek olmuştur. Başkana bu görevi verdiği için teşekkür ediyorum. Yiğiner'in bu takıma emekler harcayarak nerelere getirdiğini hepimiz biliyoruz. Mehmet Yiğiner'in önüme koyacağı boş mukaveleye imza atarım. Çünkü ben kulüpte doğdum ve burada devam etmek isterim."



"Mehmet Yiğiner riski seviyor"



MKE Ankaragücü'nün tecrübeli teknik direktörü Kaplan, Ankara futbolunda bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Mehmet Yiğiner bizi biliyor ve riski seviyor. Biz bu kulübün adamıyız. Hepimizin amacı Ankaragücü'nü iyi yerlere getirmek ve kümede tutmak." ifadelerini kullandı.



Başkan Yiğiner'e herkesin destek olması gerektiğine dikkati çeken tecrübeli teknik adam, "Mehmet Yiğiner Ankaragücü Kulübü Başkanı olmasaydı takım bugün başka yerlerde olurdu. Adam doğruları yapmış ve takımı Süper Lig'e çıkarmış. Destek olmak lazım." şeklinde konuştu.



Ersun Yanal'a övgü



Mustafa Kaplan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kendisini Türk futboluna kazandıran isimlerden birisi olduğunu belirtti.



Ersun Yanal'ı çok iyi tanıdığını, maçta neler yapabileceğini tahmin ettiğini dile getiren Kaplan, "Beni Türk futboluna kazandıran Ersun hocamdır. Sahaya çıkınca başarılar dileyeceğiz. İnşallah bir adım önde olur ve kazanırız. Bizim ondan öğrendiğimiz şeyler var. Maçta neler yapabileceğini çok iyi biliyorum." diyerek görüşlerini paylaştı.



Spor Toto Süper Lig'de bu sezon uygulamaya alınan VAR sistemine ilişkin görüşlerini anlatan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "VAR'ın olması çok iyi. Hakemler doğruyu buluyorsa sıkıntı yok. Hakemler VAR'a gitmiyorsa sıkıntı yaşanıyor. Sistem olarak doğru. İletişim kurarak doğru karar veriliyorsa doğru bir sistem." diye konuştu.



"Meslek duayenlerimizle gençlerimizi bir araya getiriyoruz"



TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru da bu tür organizasyonlarla öğrenci arkadaşları geleceğe hazırlamak istediklerini ifade etti.



Dernek olarak "TSYD Ankara Buluşmaları"nda farklı konseptlerde sohbetler ettiklerini belirten başkan Doğru, "Meslek duayenlerimizle gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Bugün de konuğumuz Mustafa Kaplan'dı. Onunla sohbet ettik. Amacımız hem genç hem duayen meslektaşlarımızla spor tarafında olanları ve bireyleri bir araya getirmek." şeklinde konuştu.

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