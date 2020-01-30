MKE Ankaragücü'nün transfer yasağının kalkması için son bir imza kaldı

MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için tek bir imzayı bekliyor. Başkan Fatih Mert futbolcu Anton Putsila için FIFA'dan gelecek belgenin beklendiğini duyurdu.



MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, dün itibari ile transfer yasağının kalkmasına engel olan bütün ödemelerin tamamlandığını ve kurumlara olan borçların yapılandırıldığını belirtti. Başkan Mert, sadece futbolcu Anton Putsila için FIFA'dan gelecek belgenin beklendiğini duyurdu.



Başkan Mert ayrıca bir kaleci, bir sol açığın antrenmanda olduğunu bir forvetin ise sağlık kontrolünden geçtiğini söylerken, 4 futbolcunun da akşam saatlerinde Ankara'da olacağını dile getirdi. - ANKARA