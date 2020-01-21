MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü, transfer yasağına bağlı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü, transfer yasağına bağlı

6 saat önce

Takım, transfer döneminin sonuna kadar Ayhan Atik'e emanetTransfer yapılamaması halinde sezon Ayhan Atik ile tamamlanacakErcan ATA / ANKARA - Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde Kaplan'ın yerine gelecek isim, transfer yasağının kalkıp kalkmayacağına...

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü, transfer yasağına bağlı, System.String[]

Takım, transfer döneminin sonuna kadar Ayhan Atik'e emanet

Transfer yapılamaması halinde sezon Ayhan Atik ile tamamlanacak

Ercan ATA/ ANKARA - Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde Kaplan'ın yerine gelecek isim, transfer yasağının kalkıp kalkmayacağına göre değişiklik gösterecek.

31 Ocak'ta sona erecek devre arası transfer döneminde henüz transfer yasağı kalkmayan MKE Ankaragücü, bu sürecin sonuna kadar teknik direktör Aykan Atik ile çalışmalarını sürdürecek. Transfer yasağının kalkmaması ve transfer yapılamaması halinde teknik direktör Aykan Atik ile yola devam edecek olan MKE Ankaragücü yönetimi, transfer yasağının kalkması halinde ise başka bir teknik direktöre gidecek.

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör olarak 27, geçici antrenör olarak ise 3 maça çıkan Aykan Atik, Gölbaşıspor ve Etimesgut Belediyespor takımlarında da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

İlk etapta transfer döneminin bitimine kadar görev alacak teknik ekip şu şekilde:

Sportif Direktör: Adnan Erkan

Teknik Direktör: Ayhan Atik

Yardımcı Antrenör: Yunus Kara - Alper Acar

Kaleci Antrenörü: Taner Kayakıran


MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:35 Kaynak: DHA
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