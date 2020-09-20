MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk, ilk antrenmanına çıktı

Antrenmana sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmeye imza atan Alper Potuk'un da katıldığı ifade edildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.

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