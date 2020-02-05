MKE Ankaragücü'nün yeni transferinden ligde kalma sözü - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün yeni transferinden ligde kalma sözü - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü'nün yeni transferinden ligde kalma sözü

6 saat önce

MKE Ankaragücü'nün yeni transferlerinden Gerson Rodrigues, "Söz veriyorum, bu takım düşmeyecek.

MKE Ankaragücü'nün yeni transferinden ligde kalma sözü, System.String[]

MKE Ankaragücü'nün yeni transferlerinden Gerson Rodrigues, "Söz veriyorum, bu takım düşmeyecek." dedi.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başkent ekibine yeni katılan isimlerden Gerson Rodrigues ve Saba Lobjanidze, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk maçında performansıyla dikkati çeken ve penaltıdan takımının beraberlik golünü atan Portekiz asıllı Lüksemburglu forvet Rodrigues, "İlk maçta kendimi çok iyi hissettim. Takım olarak iyi oynadık. Hem bireysel hem de takım halinde çalışarak daha da iyi olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den MKE Ankaragücü'ne gelen Rodrigues, küme düşme hattında yer almalarıyla ilgili "Tabii ki kulübün içinde olduğu durumu biliyorum. Sıralamadaki yerimizi de biliyorum ama yeni oyunculara sahibiz. Gerçekten iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Her zaman çalışmayı seviyorum. Çalışarak takımı ligde tutacağız. Kendi adıma söz veriyorum, bu takım düşmeyecek." ifadelerini kullandı.

Lobjanidze: "Asla pes etmek yok"

Gürcü futbolcu Saba Lobjanidze ise "Öncelikle Ankara güzel şehir, Ankaragücü de çok büyük bir kulüp. Ondan dolayı Ankaragücü'nü seçtim. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İyi işler yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

Lobjanidze, "İlk maçımda gol atmak isterdim. Onun için mücadele ettim, iki şutum direkten döndü. Takımımın kazanmasını isterdim ama olmadı. Hayat bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Ama asla pes etmek yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarları çok seviyorum. Teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma sonsuz güveniyorum. İyi bir sinerji yakaladık, başarılı olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

25 yaşındaki oyuncu, Arveladze kardeşlerin Türkiye'de iz bıraktığını, onların yolunda ilerlemek ve önemli başarılar kazanmak istediğini sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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