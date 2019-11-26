Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nün yeni yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün yeni yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü'nün yeni yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret

7 saat önce

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

MKE Ankaragücü'nün yeni yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret, System.String[]

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mert ve yönetim kurulu üyeleri Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Başkan Mert, üzerinde "MKE Ankaragücü Spor Kulübü" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bıraktıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle saygı duruşunda bulundu.

Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk, İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurmuş olduğu spor kulübünün başkanı olarak huzurunuzda bulunmaktan gurur duyuyorum.

MKE Ankaragücü Spor Kulübünün yeni yönetim kurulu olarak, fiziksel ve zihinsel olarak cumhuriyet ilkelerine bağlı sağlıklı sporcular yetiştirmek en büyük amacımızdır.

109 yıllık şanlı mazisi ile sizin ilan etmiş olduğunuz başkentin takımı ve sporcuları, Ankara'nın ismini en yukarılara taşımaya gayret edeceklerdir.

Başkan ve yönetim kurulu olarak MKE Ankaragücü Spor Kulübü ve Ankara'nın adını tüm dünyaya duyuracak bir noktaya getirebilmek en büyük amacımız olacaktır.

Sizi şahsım ve yönetim kurulumuz adına saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Anıtkabir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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