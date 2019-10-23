Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu yarın yapılacak
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MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu yarın yapılacak

20 dakika önce

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karar doğrultusundaki genel kurul, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu yarın yapılacak, System.String[]

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karar doğrultusundaki genel kurul, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.


Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağanüstü genel kurul, 31 Ekim Perşembe günü aynı yerde ve saatte yapılacak.


MKE Ankaragücü'nde 30 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçilmişti.


MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:39 
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