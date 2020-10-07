MKE Ankaragücü oyuncusu Erdi Dikmen'in hedefi Avrupa

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün stoperi Erdi Dikmen, hedeflerini tek tek gerçekleştirdiğini, şimdiki amacının ise Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Kulübün YouTube kanalına konuşan 23 yaşınaki savunma oyuncusu, kariyer hedeflerini anlattı.

Kendisine hedefler koyduğunu belirten Erdi, "Ankara Keçiörengücü'ne transfer olduğumda takım 2. Lig'deydi. Hedefim o dönem şampiyon olup 1. Lig'de oynamaktı. Öyle de oldu ve 1. Lig'de oynadım. Sonraki hedefim de Süper Lig'di. Bu hedefi koyduktan sonra MKE Ankaragücü'ne transfer oldum. Şimdi ki hedefim, buradaki görevlerimi tamamlayıp Avrupa'ya gitmek. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek ve A Milli Takım'da oynamak da hedeflerim arasında." ifadelerini kullandı.

Futbola 5 yaşında Samsunspor'un altyapısında başladığını aktaran Erdi, "18 yaşımda profesyonel oldum. Alt yaşlarda milli takım forması giyme şansım da oldu. Süper Lig deneyimim yeni oldu. Burada kulübün ortamı çok güzel. Çok iyi karşılandım. Büyük Ankaragücü taraftarının şu an tribünde olmaması üzücü. Şu an onlar olmadan yüzde yüzümüzü veriyorsak, onlar tribünde olunca yüzde iki yüzümüzü veririz. Taraftarımızın arkamızda olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.