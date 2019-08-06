MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
17 dakika önce
Ankaragücü iç transferde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sol beki Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Ankaragücü Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:50 Kaynak: DHA
iç transferde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sol beki Tiago
Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli forma ile 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız 1 gol attı.
Tekrar Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Tiago Pinto, "Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Gerçekleşen imza törenine Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan
ve Tiago Pinto'nun yetkilisi Erdem Karagöl
yer aldı.
İşler karıştı! Galatasaray'a Falcao transferinde dev rakip Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ne kadar alacağı belli oldu! Mbaye Diagne'ye İngiltere'den talip çıktı! Fenerbahçe'nin gündemindeki Koscielny, Bordeaux'a transfer oldu