Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

17 dakika önce

Ankaragücü iç transferde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sol beki Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
Ankaragücü iç transferde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sol beki Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli forma ile 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız 1 gol attı.
Tekrar Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Tiago Pinto, "Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Gerçekleşen imza törenine Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Tiago Pinto'nun yetkilisi Erdem Karagöl yer aldı.


Ankaragücü, Tiago, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:50 Kaynak: DHA
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