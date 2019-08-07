MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden anlaştı
12 dakika önce
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü
, Ricardo Faty ile anlaştı.
Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye
'yi ve Ankara'yı çok sevdiğini belirten Ricardo Faty, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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