Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden anlaştı
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MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden anlaştı

12 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile anlaştı.

MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden anlaştı, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile anlaştı.

Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'yi ve Ankara'yı çok sevdiğini belirten Ricardo Faty, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
MKE Ankaragücü, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
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