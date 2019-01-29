Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü, Sacko'yu Transfer Etti

Mke Ankaragücü, Sacko'yu Transfer Etti

50 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, transfer yasağının kalmasının ardından kadrosuna yeni bir isim kattı.

Mke Ankaragücü, Sacko'yu Transfer Etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, transfer yasağının kalmasının ardından kadrosuna yeni bir isim kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Leeds United'den Hadi Sacko ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sacko, başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Umarım ateşli taraftarımız ile Ankaragücü'nü hak ettiği yerlere hep beraber taşırız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Leeds United, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor
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