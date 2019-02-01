Mke Ankaragücü, Sadaev ile İmzaladı
1 saat önce
MKE Ankaragücü Kulübü, Rusya'nın Terek Grozny takımından Zaur Sadaev'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.
MKE Ankaragücü
Kulübü, Rusya
'nın Terek Grozny
takımından Zaur Sadaev'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.
Başkent ekibinin yeni transferi Sadaev şöyle konuştu: "Müslüman bir ülkeye geldiğim için mutluyum. Bir Türk kulübü Ankaragücü için mücadele etmek guru verici olacaktır. İnşallah başarılı bir dönem geçiririz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:06 Kaynak: DHA
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