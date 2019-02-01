Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü, Sadaev ile İmzaladı

Mke Ankaragücü, Sadaev ile İmzaladı

1 saat önce

MKE Ankaragücü Kulübü, Rusya'nın Terek Grozny takımından Zaur Sadaev'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.

Mke Ankaragücü, Sadaev ile İmzaladı, System.String[]
MKE Ankaragücü Kulübü, Rusya'nın Terek Grozny takımından Zaur Sadaev'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.

Başkent ekibinin yeni transferi Sadaev şöyle konuştu: "Müslüman bir ülkeye geldiğim için mutluyum. Bir Türk kulübü Ankaragücü için mücadele etmek guru verici olacaktır. İnşallah başarılı bir dönem geçiririz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:06 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor
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