MKE Ankaragücü, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu - Son Dakika

82. dakikada Pinto'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rivas topu ağlarla buluşturdu. 1-3

64. dakikada N'sakala'nın ortasına iyi yükselen Cisse kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 0-1

42. dakikada Saba'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, Alanyaspor futbolcusu Welinton tarafından düşürülünce hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü , sahasında Aytemiz Alanyaspor 'a 4-1 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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