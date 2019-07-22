MKE Ankaragücü sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon hazırlıkları çerçevesinde günü, tek antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:19 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü
, sezon hazırlıkları çerçevesinde günü, tek antrenmanla tamamladı. Erzurum
'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirildi.
Teknik direktör Aykan Atik yönetiminde futbolcular, yaklaşık 1 saat süreyle taktik ağırlıklı pas çalışması, dar alanda çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Ankaragücü, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
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