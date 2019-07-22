Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
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MKE Ankaragücü sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon hazırlıkları çerçevesinde günü, tek antrenmanla tamamladı.

MKE Ankaragücü sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon hazırlıkları çerçevesinde günü, tek antrenmanla tamamladı.
Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirildi.
Teknik direktör Aykan Atik yönetiminde futbolcular, yaklaşık 1 saat süreyle taktik ağırlıklı pas çalışması, dar alanda çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Ankaragücü, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:19 Kaynak: AA
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