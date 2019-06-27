Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da açacak
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MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da açacak

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon çalışmaları için 8 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da toplanacak.

MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da açacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon çalışmaları için 8 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da toplanacak.
Hazırlıklarını 11 gün Beştepe Tesisleri'nde sürdürece başkent ekibi, 19 Temmuz Cuma günü ikinci dönem kamp çalışmaları için Erzurum'a gidecek.
Kulübün transfer yasağı sürerken, yönetim kurulu son yaptığı toplantıda temmuz ayı içerisinde olağanüstü kongreye gidilmesi kararı almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:39 Kaynak: AA
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