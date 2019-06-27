MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da açacak
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon çalışmaları için 8 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da toplanacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:39 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü
, yeni sezon çalışmaları için 8 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da toplanacak.
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Tesisleri'nde sürdürece başkent ekibi, 19 Temmuz Cuma günü ikinci dönem kamp çalışmaları için Erzurum
'a gidecek.
Kulübün transfer yasağı sürerken, yönetim kurulu son yaptığı toplantıda temmuz ayı içerisinde olağanüstü kongreye gidilmesi kararı almıştı.
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