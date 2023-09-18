MKE Ankaragücü, Sivasspor'u deplasmanda mağlup etti - Son Dakika

MKE Ankaragücü, Sivasspor'u deplasmanda mağlup etti

Son Güncelleme: 18.09.2023 22:54

Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü, Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Olimpiu Morutan, Tolga Ciğerci ve Renaldo Cephas atarken, Sivasspor'un tek golü Samu Saiz'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında başkent ekibi Ankaragücü ve Sivasspor kozlarını paylaştı. 4 gollü mücadelenin kazananı Ankaragücü oldu ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.

MORUTAN İLK GOLÜNÜ ATTI

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Olimpiu Morutan, 66. dakikada Tolga Ciğerci ve 90+5. dakikada Renaldo Cephas attı. Sivasspor'un tek golü 18. dakikada Samu Saiz'dan geldi.Sivasspor'da Clinton N'Jie 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Maçı kazanan Ankaragücü, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve 5 puana yükseldi. Sivasspor ise 5 puanda kaldı. Ankaragücü, ligde gelecek hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Sivasspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol MKE Ankaragücü, Sivasspor'u deplasmanda mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, Sivasspor'u deplasmanda mağlup etti - Son Dakika
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