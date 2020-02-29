MKE Ankaragücü, Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Sivasspor'u konuk edecek

19 dakika önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Sivasspor'u konuk edecek, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezonun ilk yarısında Sivasspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-1 kaybetmişti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Son lig maçında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor ise 45 puanla 4. basamakta yer alıyor.

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Eryaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:50 Kaynak: AA
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