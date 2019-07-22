MKE Ankaragücü, Stelios Kitsiou harekatında mutlu sona ulaştı
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MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon PAOK'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Stelios Kitsiou'yu transfer etti.
MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon PAOK'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Stelios Kitsiou'yu transfer etti. Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:34 Kaynak: İHA
Başkent ekibi, PAOK ile sözleşmesi devam eden Kitsiou için yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşma sağlayarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli formayı giymekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden başarılı sağ bek Kitsiou, taraftarın desteği ile Ankaragücü'nde önemli başarılara ulaşmak istediğini söyledi. - ANKARA
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