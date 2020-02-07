MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 14 maç aradan sonra kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 14 maç aradan sonra kazandı - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 14 maç aradan sonra kazandı

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, 14 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 14 maç aradan sonra kazandı, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, 14 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Başkent temsilcisi, 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Jamaikalı Dever Orgill'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Transfer yasağını kaldırarak kadrosunu büyük ölçüde yenileyen MKE Ankaragücü, bu sonuçla galibiyet hasretine son verdi. Ligde 14 maçlık kazanamama serisini sonlandıran sarı-lacivertli ekip, puanını 17'ye yükseltti.

Başkent ekibinde başkan Fatih Mert ile geçen hafta takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Son galibiyetini başkent derbisinde elde etmişti

MKE Ankaragücü, bundan önceki son galibiyetini 29 Eylül 2019'da oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne karşı elde etmişti. Ligin 6. haftasında MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenmişti.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından oynadığı 14 maçta 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik almıştı.

Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor'a yenilen MKE Ankaragücü; Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.

Orgill, gol suskunluğunu bozdu

Başkent temsilcisinin Jamaikalı golcüsü Orgill, uzun bir aradan sonra fileleri havalandırdı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında takımına üç puanı getiren golü atan Orgill, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırdı.

Orgill, son olarak 7. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında gol sevinci yaşamıştı.

Batı Çalışma Grubu, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankaragücü, 14 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu
Ryan Babel'den Galatasaray itirafı: Orada zorlu bir dönem geçirdim Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı Milan, Cengiz Ünder'i transfer etmek için çalışmalara başladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 05:51:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 14 maç aradan sonra kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]