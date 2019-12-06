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MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk edecek
6 saat önce
Süper Lig'deki son 7 maçında bir puan alabilen MKE Ankaragücü, yarın oynanacak 14. hafta mücadelesinde Göztepe'yi ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:42 Kaynak: AA
Süper Lig'deki son 7 maçında bir puan alabilen MKE Ankaragücü, yarın oynanacak 14. hafta mücadelesinde Göztepe'yi ağırlayacak.
Ligin 14. haftasına 9 puanla 17. sırada giren başkent ekibi, 17 puanla 9. sırada yer alan Göztepe ile yarın saat 17.30'da karşılaşacak.
Eryaman Stadı'ndaki müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
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