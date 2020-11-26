MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırlayacak - Son Dakika

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırlayacak

26.11.2020 10:53
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırlayacak, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü, 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında başında kulübün yardımcı antrenörleri olacak.

Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil son antrenmana katılmadı.

Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

MKE Ankaragücü 10 yılı aşkın süredir kazanamıyor

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor


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