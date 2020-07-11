MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Galatasaray karşısında 3 puan alamazsa diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara göre son 2 haftaya girilirken TFF 1. Lig'e düşen ilk ekip olabilir.

Ligde 26 puanla son sırada yer alan ve 15. Çaykur Rizespor 'un 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, bu hafta Süper Lig'e veda edebilir.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi