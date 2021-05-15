MKE Ankaragücü Süper Lig'e Aytemiz Alanyaspor maçı ile veda etti

Geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen MKE Ankaragücü lige Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla veda etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Atakan Rıdvan Çankaya gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilerek Süper Lig'e veda eden Ankaragücü, ligin son haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak Süper Lig'e mağlubiyetle veda etmiş oldu.

Teknik direktör Hikmet Karaman ile yakaladığı çıkışı devam ettiremeyen Başkent temsilcisi, üst üste aldığı 5 mağlubiyetle geçen hafta Süper Lig'e veda etti. Sezona Fuat Çapa ile başlayan Ankaragücü istediği sonuçları alamayınca yoluna Mustafa Dalcı ile devam etmişti. Sonrasında Kayserispor maçı ile göreve gelen Hikmet Karaman ile çıkışa geçse de yeterli olmadı ve 52. kez yer aldığı Süper Lig'de 5. kez küme düştü. MKE Ankaragücü daha önce, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012 sezonlarında da küme düşmüştü. - ANKARA