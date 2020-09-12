MKE Ankaragücü Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını, hakem Burak Şeker yönetecek.
MKE Ankaragücü, hafta başından itibaren Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlarken, yeni transferlerden 5-6 futbolcunun da yarın sahada olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 13:33 - Kaynak: AA
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