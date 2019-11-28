Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü Tandoğan Tesislerine 'Altın' dokunuş
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Tandoğan Tesislerine 'Altın' dokunuş - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü Tandoğan Tesislerine 'Altın' dokunuş

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, uzun yıllardır genç sporculara ev sahipliği yapan MKE Ankaragücü'nün Tandoğan Tesisleri'ni yeniliyor.

MKE Ankaragücü Tandoğan Tesislerine 'Altın' dokunuş, System.String[]

Altındağ Belediyesi, uzun yıllardır genç sporculara ev sahipliği yapan MKE Ankaragücü'nün Tandoğan Tesisleri'ni yeniliyor.


Türk futbolunun köklü kulüplerinden ve başkent Ankara'nın markası Ankaragücü'nün Tandoğan'da bulunan tesisinde, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla yenileme ve onarım çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarla Ankaragücü'nün tesisine yeni bir görüntü kazandırılıyor. Ankaragücü'nün yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Balcı, "İnşallah yapacağımız yenileme çalışması ile Tandoğan Tesisleri yeni yeteneklerin keşfedildiği bir yuva olma özelliğini sürdürecek" dedi.


Asım Balcı: "Sporun ve sporcunun yanındayız"


Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nün ligi başarıyla tamamlayacağına inandıklarını da ifade eden Balcı, "Başkentimizin en önemli markası olan Ankaragücü'nün yanında olmak hepimizin görevi Ankaragücü Başkanı Sayın Fatih Mert'i ziyaretimiz sırasında Tandoğan Tesisleri'nin durumundan bahsetti. Biz de genç sporculara ev sahipliği yapan bu tesisinin bakımını üstlendik. Yapılacak olan yenileme çalışmalarının ardından kazanan Türk sporu olacak. İnşallah buradan yeni futbol yıldızları yetişmeye devam edecek. Sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Altındağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
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