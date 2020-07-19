MKE Ankaragücü, taraftar desteği ile Eryaman Stadı'na uğurlandı - Son Dakika

MKE Ankaragücü, taraftar desteği ile Eryaman Stadı'na uğurlandı
MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarın desteği ile Eryaman Stadı'na uğurlandı.
MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarın desteği ile Eryaman Stadı'na uğurlandı.
Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'a ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, Beştepe Tesislerinde 1000'e yakın taraftarın meşaleli tezahüratlı desteği ile Eryaman Stadı'na hareket etti.
(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 20:45 Kaynak: İHA
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