- MKE Ankaragücü, taraftar desteği ile Eryaman Stadı'na uğurlandı

ANKARA - MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarın desteği ile Eryaman Stadı'na uğurlandı.

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'a ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, Beştepe Tesislerinde 1000'e yakın taraftarın meşaleli tezahüratlı desteği ile Eryaman Stadı'na hareket etti.