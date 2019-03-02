Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı

Mke Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı

48 dakika önce

Afyonkarahisar'da otomobilin MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Mke Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'da otomobilin MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında, Antalya'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarptı.

Midibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:26 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Güncel
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