Mke Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı
48 dakika önce
Afyonkarahisar'da otomobilin MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar
'da otomobilin MKE Ankaragücü
taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa
ilçesine bağlı Akören
beldesinin çıkışında, Antalya
'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarptı.
Midibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.
Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:26 Kaynak: AA
İki Veli Arasında Çıkan Kavga Cinayetle Bitti
Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 48 Yaralı
Kasap, Kendisine Küfreden Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü
Son Dakika! Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı