Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüsün Kaza Yapması

Mke Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüsün Kaza Yapması

36 dakika önce

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde yaşanan kazaya karışan otomobilin sürücüsü ile taraftarları taşıyan midibüsün sürücüsü tutuklandı.

Mke Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüsün Kaza Yapması, System.String[]
MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde yaşanan kazaya karışan otomobilin sürücüsü ile taraftarları taşıyan midibüsün sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın ardından otomobil sürücüsü Abdil E. ile tedavisi tamamlanan midibüs şoförü Yılmaz D'yi gözaltına aldı.

Otomobil sürücüsü Abdil E'nin 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Olay

Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında, Antalya'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarpmış, kazada, Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:06 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Güncel
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