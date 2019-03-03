Mke Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüsün Kaza Yapması

MKE Ankaragücü
'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor
ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde yaşanan kazaya karışan otomobilin sürücüsü ile taraftarları taşıyan midibüsün sürücüsü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kazanın ardından otomobil sürücüsü Abdil E. ile tedavisi tamamlanan midibüs şoförü Yılmaz D'yi gözaltına aldı.
Otomobil sürücüsü Abdil E'nin 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
Olay
Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören
beldesinin çıkışında, Antalya'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarpmış, kazada, Mert Turgut Çakır
(17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.