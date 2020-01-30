MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrildiği kazaya ilişkin dava - Son Dakika
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MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrildiği kazaya ilişkin dava

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devrilen midibüsteki iki MKE Ankaragücü taraftarının hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada iki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrildiği kazaya ilişkin dava, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devrilen midibüsteki iki MKE Ankaragücü taraftarının hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada iki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan midibüs şoförü Yılmaz Doğan, taraf avukatları, kazada hayatını kaybedenler ve yaralıların yakınları ile bir grup MKE Ankaragücü taraftarı katıldı.

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan yargılanan midibüs şoförü Doğan, kaza anını anlatarak hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tutuksuz yargılanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın avukatı ise müvekkilinin önceki ifadesini tekrarladıklarını dile getirdi.

Müvekkilinin alkollü olduğu iddialarını kabul etmeyen Erkan'ın avukatı, mahkeme heyetine olay günü tutulan bilirkişi raporunu sundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.

Öte yandan, bir grup MKE Ankaragücü taraftarı, duruşma sonrasında sanıkların tutuksuz yargılanması nedeniyle mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Akören beldesi çıkışında 2 Mart 2019'da Abdil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Antalya'daki maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsteki taraftarlardan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

MKE Ankaragücü, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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