Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştı
Son Dakika Spor Haber

MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştı

8 saat önce

MKE Ankaragücü, Metin Diyadin ile anlaştığını duyurdu.

MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştı, System.String[]

MKE Ankaragücü, Metin Diyadin ile anlaştığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Mehmet Yiğiner ve Metin Diyadin katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Metin Diyadin, "Ankaragücü gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Umarım ateşli taraftarımızın desteği ile Ankaragücü'müzü hak ettiği yerlere getiririz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yiğiner ise, "Deneyimli teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

MKE Ankaragücü, Metin Diyadin, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi
Kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon aldı 12 Dev Adam, ABD'ye 93-92 mağlup oldu! Fikret Orman, Aboubakar'ın neden transfer edilmediğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:54:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]