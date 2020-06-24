MKE Ankaragücü, teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getirdi - Son Dakika

MKE Ankaragücü, teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getirdi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp başkanı Fatih Mert ile İbrahim Üzülmez, resmi sözleşmeye imza attı.

Başkan Fatih Mert, yeni teknik direktörleri İbrahim Üzülmez'e görevinde başarılar diledi.

İbrahim Üzülmez, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:59 Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getirdi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:10 Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti 22:03 Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor 21:07 Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor 19:44 Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi 18:14 Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 15:04 N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 11:38 10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 04:45:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MKE Ankaragücü, teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]