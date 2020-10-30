MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Çapa: "Koronavirüs belki de şampiyonu belirleyecek" - Son Dakika

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Çapa: "Koronavirüs belki de şampiyonu belirleyecek"

30.10.2020 14:33

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Süper Lig'de tüm takımların en büyük rakibi olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Süper Lig'de tüm takımların en büyük rakibi olduğunu söyledi.

Fuat Çapa, yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesi kulübün Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Süper Lig'de 22 takım oynuyor gibi olduğunu anlatan Çapa, "Bir de Koronaspor var. Çünkü hafta içi bir çalışma yapıyoruz ama test sonuçları pozitif çıkınca bütün planlar bozuluyor. Bugün için toplam 7 pozitif vakamız var. Belirti gösteren 1-2 oyuncumuz var. Onları da takımın içine sokmadık. Rize'ye gidene kadar hiçbir şey yoktu. Önce sahada pozitif olduk, sonra geldik burada pozitif olduk. Korona belki de sezon sonunda şampiyonu belirleyecek. Yarın Galatasaray ile maçımız var, 10 oyuncumuz olmayacak. Alt yapıdan 3 oyuncu kadroya aldık. İyi sonuç alacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Hedef odaklı çalışmaya devam ediyoruz"

Mart ayından beri süren Kovid-19 salgınından dolayı zor bir dönemden geçildiğini anlatan Çapa, "Yaşanan salgın sürecini biliyorsunuz. Yine de hedef odaklı çalışmaya devam ediyoruz. MKE Ankaragücü Türkiye'nin en büyük camialarından. Fatih Mert başkan beni ilk aradığında inanılmaz heyecanlanmıştım." ifadelerini kullandı.

Çapa, MKE Ankaragücü'nün son 10 yılda zor bir süreç yaşadığını vurgulayarak, "2. Lig'e düşüp tekrar Süper Lig'e çıkmak kolay bir iş değil. Türkiye'de günlük başarılara bakıldığı için, özellikle Kasımpaşa sürecinden sonra buraya gelmek riskti. Burada beni en çok cezbeden şey, Fatih Mert başkanımızın 2023 projesiydi. Yöneticilerimizin bu projeye inanması benim de inanmamı sağladı. Beni en çok heyecanlandıran şey buydu. Onun için buraya geldim." değerlendirmesinde bulundu.

"Zemini sağlam başarılar hep kalıcıdır"

Süper Lig'de geride kalan sezon son müsabakayı 26 Temmuz'da oynadıklarını anımsatan Çapa, şunları kaydetti:

"12 Eylül'de tekrar ligler başladı. Düşünün, 5 haftalık bir süreciniz var, transfer yasağınız var, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlemiş olduğu bütçeniz var ve bunlar içerisinde 2023 yılına dönük bir hedefiniz var. Bugün ligde dörtte dört yapmak isteyen bir başkan ve yönetim kurulumuz mevcut. Teknik adam olarak ben istemez miyim? İsterim. Ancak bu başarı kalıcı olmayacaksa istemem. Çünkü bu sezon başarılı olup, gelecek sezonların altı boşalacaksa bunun bir anlamı yok. Parayla gelen başarılar geçici, zemini sağlam başarılar hep kalıcıdır. Türkiye'de bunun şu an iki tane örneği var, biri Medipol Başakşehir, diğeri Aytemiz Alanyaspor. Şu anda o yolda gidiyorlar. Bunu öncelikle hepimizin idrak etmesi gerekiyor. Zaman zaman duyuyorum, 'Transfer tahtası neden son güne kadar açılmadı.' diye. Başkan ve yönetim kurulu bu transfer yasağını kaldırmak için inanılmaz çaba sarfetti. Öncelikle bir bütçeniz var. Bu bütçenin yüzde 50'den fazlasını da transfer yasağına ayırmak zorundasınız. Yaşanan kolay bir süreç değil."

Öte yandan, medya mensuplarına konuşan MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy da tüm sıkıntılara rağmen başarılı olacaklarına inandıklarını aktardı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Çapa: Koronavirüs belki de şampiyonu belirleyecek
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Çapa: Koronavirüs belki de şampiyonu belirleyecek
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Çapa: Koronavirüs belki de şampiyonu belirleyecek
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Çapa: Koronavirüs belki de şampiyonu belirleyecek
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Çapa: Koronavirüs belki de şampiyonu belirleyecek

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Koronavirüs, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Çapa: 'Koronavirüs belki de şampiyonu belirleyecek' - Son Dakika Spor

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