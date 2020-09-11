SPOR MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa Eylül ayı bizim için önemli - Son Dakika

SPOR MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa Eylül ayı bizim için önemli

SPOR MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa Eylül ayı bizim için önemliErcan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ, ANKARA (DHA)MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Bu ayı ne kadar az hasarla geçirirsek, sonrasındaki aylar daha kolay ve sahada ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü verecektir dedi.

SPOR MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa Eylül ayı bizim için önemli

Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ, ANKARA (DHA)

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Bu ayı ne kadar az hasarla geçirirsek, sonrasındaki aylar daha kolay ve sahada ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü verecektir dedi.

Yeni transferler için düzenlenen imza törenine katılan Çapa, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu..

Türkiye'de transfer edilen her futbolcuya direkt oynayacak gözüyle bakıldığını dile getiren Çapa, şunları söyledi;

Bunun böyle olmadığını Avrupa'da çok net şekilde görüyorsunuz. Bugün aramıza 9 arkadaşımız katıldı. 5-6 tanesi direkt oynayabilecek arkadaşlarımız. 3-4 tanesi ise gelecek adına sezon içerisinde göstereceği performansa göre beklenti içerisinde olduğumuz arkadaşlar. Hazırlık dönemi kısa sürdü. Ligler zaten Temmuz sonunda bitti. Takımların hamle yapabilmesi için çok fazla zamanı yoktu. Kadro yapısı veya kurgusu olmayan takımlar için bu süreç çok zordu. Geçtiğimiz sezondan 8-9 futbolcu ile devam eden takımlar lige bir nebze de olsa daha avantajlı şekilde başlayacak.

Eylül ayı bizim için önemli bir ay diyen teknik adam Fuat Çapa, "Bu ayı ne kadar az hasarla geçirirsek, sonraki aylar daha kolay ve sahada ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü verecektir. Kampa ilk günlerden katılan arkadaşlarımız oldu. Kamp süresince ve Ankara'ya döndüğümüzde takıma katılanlar oldu. Ama tam olarak sahada oynayacak olan 13- 14 oyuncunun birlikte yapmış olduğu idman sayısına bakacak olursak 5-6 kadar. Bu da çok yeterli değil. Fakat bunlar bahane değil. Pazar günü maçımız var. O karşılaşmada da sahada en azından takım gibi duran, neler yapmak istediğini gösteren bir ekip olsun istiyoruz. Bu maçlar belki istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ama ilerleyen haftalarda neler yapabileceğimizi göstermek adına güzel bir karşılaşma olacak" diye konuştu

Takıma katılan futbolcuların yaş ortalamasından memnun olduğunu dile getiren Çapa, Başkanımızın da söylediği gibi sadece bu sezonu değil, gelecek sezonları kurtarma adına yapılanmaya gidildi. Hedefler çok güzel. Beklentiler daha güzel. Ama bunları gerçekleştirmek için de imkanlar gerekiyor. Günümüzde bu imkanların Türk futbolunda çok fazla olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için elimizdeki genç oyuncu grubunu sadece bu sezon değil, gelecek sezon da Ankaragücü camiasını ve kamuoyunu ne kadar beklenti içerisine sokabileceğini 5-6 hafta sonra net bir şekilde görebileceğiz. Biraz fazla duygusal olduğumuz için olumlu geçen karşılaşma sonrası farklı beklentiler içerisine girebiliyoruz. Mağlup olunduğunda ise tam tersine 'Buradan bir şey olunmaz' düşüncesine geçiliyor. Bu çok doğru bir şey değil. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in sezona başlayış şeklini düşünecek olursak, o sezonun şampiyonu. İlk haftalara bakarak ona göre beklentiler içerisine girmemek lazım. Sonuçta bu bir takım oyunu ve takım olmak da çok kolay bir süreç değil. İyi takım olursak, birlikteliği sağlarsak, bugüne kadar çalıştırdığımız takımlarda bunu gayet iyi bir şekilde gerçekleştirdik ve başarılı olduk. İnşallah burada da gerçekleştiririz. Takım olursak sonuçlar kendiliğinden gelir. Biz eksiklerimizi biliyoruz. İlk geldiğimiz gün de yönetimimizle paylaşmıştık. Belki de en büyük noktamız oydu. Bizim söylediğimiz eksikler ve Ankaragücü ile ilgili yaptığımız analizlerin yönetimimizle uyuşması, bizim de onların da işini kolaylaştırdı. Sonuçta karar verme mekanizması yönetimimiz olduğu için o doğrultuda plan program yapıldı. Bundan dolayı doğru bir süreç yaşandı. Fakat eksiklerimiz yok mu Mutlaka var. Unutmayalım ki geçtiğimiz sezon küme düşen bir takımdan bahsediyoruz. Bugün Hatayspor, Erzurumspor, Karagümrük nasılsa biz de o durumdayız. Belki onlar bizden 1 adım daha öndeler. Çünkü geçen sezondan 7-8 oyuncusu ile devam ediyorlar. Bizim ise geçtiğimiz sezondan 3 veya 4 futbolcumuz var. Bunu da göz ardı etmemek lazım şeklinde konuştu.

SPOR MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa Eylül ayı bizim için önemli

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Fuat Çapa, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa Eylül ayı bizim için önemli - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Marmara Gölü'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Karşılığını bulacak Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan hırsız, yakalanınca kuyumcuya yalvardı Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde! Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!         
15:30
Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı         
15:26
Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor         
15:02
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi         
14:35
İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı         
14:34
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları         
13:58
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi         
13:47
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
"Asya Kaplanı" olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi         
10:36
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü         
09:52
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi         
09:02
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 20:04:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa Eylül ayı bizim için önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei