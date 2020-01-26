MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Aykan Atik:

Aykan Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserispor maçını ve takımın durumunu değerlendirdi.



Kayseri'ye 3 puan hedefiyle gittiklerini belirten Atik, "Öncelikle sahadan 3 puanla ayrılamadığımız için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum." dedi.



Atik, maçtaki performanslarına ilişkin "İlk yarı ve ikinci devre ortaya koyduğumuz oyunlar tamamen taktiksel anlamda uygulamak istediklerimizdi. İlk yarıda bunu tam anlamıyla gerçekleştirememiş gibi gözükmüş olabiliriz ama amacımız Kayserispor'u yormaktı. İkinci yarıda ise 45 dakika 1 kişi eksik oynamamıza rağmen ofansif anlamda kaliteli ataklar üretmeye çalıştık. Zaman zaman etkili gol pozisyonları bulduk ve Alihan'ın kafa golüyle eşitliği sağladık. Ama bu maçtaki hedefimize ulaşmak için Scarione'nin kullandığı son frikik pozisyonu da gol olsaydı bizim için gerçekten harika bir galibiyet olacaktı." ifadelerini kullandı.



Futbolcularını bu maçta ortaya koydukları mücadele ve istekli oyundan dolayı kutlayan Atik, "Ayrıca Kayserispor deplasmanında maçın başından sonuna kadar itici gücümüz olan ve ciddi anlamda desteğini hissettiğimiz taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Atik, Kayserispor maçında son bölümde oyuna giren Arjantinli futbolcu Oscar Scarione'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle hafta içi maskeyle antrenmanlara çıktığını hatırlatarak, "Bu maçta ondan daha uzun süre faydalanmak istiyorduk ama sakatlığını riske atmak istemedik. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur ve Ankaragücü için tam anlamıyla hazır bir şekilde mücadele etmeye devam eder." şeklinde görüş belirtti.



Dar bir kadrolarının bulunduğuna işaret eden Atik, "Elimizdeki kadroyla ne kadar iyi bir performans sergileyebiliriz diye tüm planlarımızı taktiksel anlamda hafta içi belirledik. Üstüne basa basa tekrarlamam gereken önemli bir konu var. O da tüm futbolcularımızın var gücüyle mücadele etmesi. Karakterli bir futbolcu topluluğuna sahip olduğumuzu net bir şekilde ifade etmem gerek." değerlendirmesini yaptı.



"Bundan sonraki süreçte de hiçbir görevden kaçmayacağım"



Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrılmasının ardından başkent ekibini Kayserispor maçına hazırlayan Atik, şunları kaydetti:



"Bilindiği gibi sezon başında da takımı hazırlamış ve ilk 3 maçta teknik direktör olarak görev almıştım. Ama o dönem lisansım teknik direktör olarak çıkarılmadığı için yedek kulübesine girememiştim. Hafta içinde de başkanımız Sayın Fatih Mert bana tekrar bu görevi layık görerek Kayserispor maçına takımı hazırlamamı istedi. Ben de bu göreve layık görüldüğüm için onur ve şeref duyduğumu belirterek, başkanımıza teşekkür edip bu maça takımımızı hazırladım. Bu sezon sahaya girememiş olsam da 4 maçta Ankaragücü Teknik Direktörü olarak kulübümüze 6 puan kazandırmanın mutluluğu ile bundan sonraki süreçte de Ankaragücü çatısı altında verilecek her türlü görevde tüm profesyonelliğimle hiçbir görevden kaçmayacağımı ve var gücümle bu büyük camia için çalışacağımı belirtmek istiyorum."



Atik, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.