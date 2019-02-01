Mke Ankaragücü, Trabzonspor'a Konuk Olacak
1 saat önce
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor
ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Maçı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu
yönetecek.
Başkent ekibinde kart cezalısı Brice Dja Djedje, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sezonun 20. haftasına sarı-lacivertli ekip 20 puanla 15. sırada girerken, Trabzonspor 30 puanla 5. basamakta bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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