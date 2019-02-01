Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü, Trabzonspor'a Konuk Olacak

Mke Ankaragücü, Trabzonspor'a Konuk Olacak

1 saat önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Mke Ankaragücü, Trabzonspor'a Konuk Olacak, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Maçı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Başkent ekibinde kart cezalısı Brice Dja Djedje, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sezonun 20. haftasına sarı-lacivertli ekip 20 puanla 15. sırada girerken, Trabzonspor 30 puanla 5. basamakta bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:31 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor
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