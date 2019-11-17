Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

ANKARA (AA) Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına devam etti.

MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

ANKARA (AA) Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına devam etti.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Aerobik koşuyla idmana başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra dinamik ve koordinatif ısınma idmanı gerçekleştirdi.

Başkent ekibi oyuncuları antrenmanın ana bölümünde istasyon çalışması yaptı.

MKE Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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