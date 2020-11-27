MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika

MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçından notlar

27.11.2020 19:31
MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçından notlar, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Avcı, geçen hafta ilk kez bordo-mavili takımın başında çıktığı ve takımının 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'ini değiştirmeyerek, MKE Ankaragücü karşısına çıktı.

Kalede Uğurcan Çakır'ın oynadığı Trabzonspor'un savunma dörtlüsünü Joao Perreira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlon Rodrigues'ten oluşturdu. Orta sahanın ortasında Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak'ı oynatan Avcı, kanatlarda Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'ye görev verdi. Santrfor arkasında Abdulkadir Ömür'ün görev aldığı bordo-mavililerin ileri ucunda ise Benik Afobe forma giydi.

MKE Ankaragücü'nün başında Mustafa Balcı yer aldı

MKE Ankaragücü'nün başında sahaya teknik sorumlu olarak Mustafa Balcı çıktı

Teknik direktörü Fuat Çapa'yla geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yollarını ayıran başkent ekibini Trabzonspor maçına Balcı hazırladı.

Maç öncesi tesiste kurban kesildi

MKE Ankaragücü, karşılaşmada önce tesislerinde kurban kesti.

Beştepe Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kurban kesilerek dualar edildi.

Öte yandan 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.

MKE Ankaragücü, Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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