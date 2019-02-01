Mke Ankaragücü Transferde Hız Kesmiyor

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü
, üst üste oyunculara imzaları attırdı.
Ankara ekibi, Sivaspor'dan Aydın Karabulut
ile sezon sonuna kadar, Şanlıurfaspor
'dan Cebrail
Kareyel ile 2,5 yıllık, Hırvat stoper Ante Kulusic
ile 1,5 yıllık sözleşme imzalarken, Yunanistan
'ın PAOK takımından ise Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekip, daha önce de Hadi Sacko, Michal Pazdan, Tyler Boyd, Dever Orgill ve Wilfred Moke'yi kadrosuna katmıştı. - ANKARA