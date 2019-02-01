Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü Transferde Hız Kesmiyor

Mke Ankaragücü Transferde Hız Kesmiyor

1 saat önce

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, üst üste oyunculara imzaları attırdı.

Mke Ankaragücü Transferde Hız Kesmiyor, System.String[]
Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, üst üste oyunculara imzaları attırdı.

Ankara ekibi, Sivaspor'dan Aydın Karabulut ile sezon sonuna kadar, Şanlıurfaspor'dan Cebrail Kareyel ile 2,5 yıllık, Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalarken, Yunanistan'ın PAOK takımından ise Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekip, daha önce de Hadi Sacko, Michal Pazdan, Tyler Boyd, Dever Orgill ve Wilfred Moke'yi kadrosuna katmıştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

Yunanistan, Şanlıurfaspor, Ankara, MKE Ankaragücü, Spor
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