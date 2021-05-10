MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü saha olayları ve usulsüz seyircisi alınması; BB Erzurumspor ise talimatlara aykırı hareket dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sevkler şu şekilde:

1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 08.05.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü futbolcusu HASAN HATİPOĞLU'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 08.05.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü TOPRAK KIRTOĞLU'nun 08.05.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MEHMET ONGAN'ın 17.04.2021 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.