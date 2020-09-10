MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nden Muzaffer Gültekin için başsağlığı mesajı

Süper lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, vefat eden Ankara Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Camiamıza uzun yıllardır hizmet eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürü Muzaffer Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Muzaffer Gültekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, sevenlerine ve spor kamuoyuna başsağlığı diliyoruz." denildi.