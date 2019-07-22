Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

59 dakika önce

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile anlaştı.

MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile anlaştı. Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren başarılı ve tecrübeli futbolcusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü çatısı altında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yalçın Ayhan, "Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan, Ankaragücü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:50 Kaynak: İHA
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