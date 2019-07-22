MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
59 dakika önce
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:50 Kaynak: İHA
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü
, Yalçın Ayhan
ile anlaştı. Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren başarılı ve tecrübeli futbolcusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü çatısı altında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yalçın Ayhan, "Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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