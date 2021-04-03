MKE Ankaragücü yarın Antalyaspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında yarın başkentte Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Başkent ekibinde gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Atila Turan bu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 28. haftada Galatasaray'ı 2-1 sonraki hafta Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve 30. haftada ise Göztepe'yi 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, 3 haftalık bu çıkışını 31. hafta maçında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek sürdürememişti.

Başkent temsilcisi, oynadığı 29 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 29 puanla ligde 18. sırada yer alan MKE Ankaragücü, yarın sahasında Antalyaspor'u yenerek küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.