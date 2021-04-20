MKE Ankaragücü yarın Denizlispor'u konuk edecek

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Denizlispor maçı öncesi uygulanan rutin Kovid-19 testlerinde teknik ekipten bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Torgeir Borven ile Aliou Badji'nin de tedavisine devam edildiği bildirildi.

Başkent ekibinde Gürcistan Milli Takımı'nda oynadığı maçlar sonrası sol arka uyluk bölgesi kaslarında aşırı gerilme ve ödem gelişen Saba Lobjanidze'nin tedavisine devam edildiği, futbolcunun durumunun maç öncesinde netleşeceği belirtildi.

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