MKE Ankaragücü yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak - Son Dakika

MKE Ankaragücü yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak

21.11.2020 10:39
MKE Ankaragücü yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İkinci haftayı bay geçen, 6. haftada evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı da konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen sarı-lacivertli takımın, henüz galibiyeti bulunmuyor. Oynadığı 6 maçta 2 beraberlik 4 de mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü, 2 puanla son sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü, milli maç arasında Antalya'da kamp yaptı.

Başkent temsilcisi, İzmir'de elde edeceği galibiyetle bu sezon 3 puanla tanışmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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