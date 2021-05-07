MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika

MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

07.05.2021 11:53
MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Ligin zirvesini ve alt sıralarını doğrudan ilgilendiren karşılaşma yarın saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşımak için başkentte 3 puan arayacak. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Eryaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika Spor


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